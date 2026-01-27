ETV Bharat / technology

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 'ರಾಕ್ಸ್'! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳು ಸೇಲ್

Mahindra Thar Roxx Sales Report: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ (Photo Credit: Auto Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 3:18 PM IST

Mahindra Thar Roxx Sales Report: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ SUV ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್. ಒರಟು, ಕಠಿಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ SUV 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕನಸಿನ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 3-ಡೋರ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ 5-ಡೋರ್​ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿತು.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ SUV, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಶೈಲಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ 5-ಡೋರಿನ ಥಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2024ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 6,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 12.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 22.25 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ವರೆಗೆ ಇವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರೂ. 16.85 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 16.85 ಲಕ್ಷ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 17.85 ಲಕ್ಷ. ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 18.35 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

