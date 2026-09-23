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ಹೊಸ ಥಾರ್ ಒಜಿ ಲಾಂಚ್: ಭರ್ಜರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೈನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್!

Mahindra Thar OG Launch India: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಥಾರ್‌ನ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಥಾರ್ ಒಜಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಗ್ಲೈಡ್ 4ಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

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ಹೊಸ ಥಾರ್ ಒಜಿ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Auto Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 11:24 AM IST

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Mahindra Thar OG Launch India: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್‌ಯುವಿ ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಥಾರ್ ಒಜಿ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಥಾರ್ ಒಜಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಮೂರು-ಬಾಗಿಲಿನ ಥಾರ್‌ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಥಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.

ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಅದರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಥಾರ್ ಕೇವಲ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಥಾರ್ ಲೈಫ್‌ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೂರದ ಹಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರದ ಸ್ಕೈಲೈನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಥಾರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಫ್-ರೋಡರ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅಧಿಕೃತ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಖರೀದಿದಾರರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.

ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವ ಥಾರ್ ಒಜಿ: ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಥಾರ್ ಒಜಿ ಐಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಥಾರ್ ಒಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್: ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಥಾರ್ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಐದು-ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಹೊಸ 19-ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಥಾರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂದು ಲೆಥರೆಟ್ ಅಪ್‌ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟೆಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: ಥಾರ್ ಒಜಿ ಎರಡು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಡೀಸೆಲ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದ 2.2-ಲೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು 150 ಬಿಹೆಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 330 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1.5-ಲೀಟರ್ 117 ಬಿಹೆಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 300 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ 2.0-ಲೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು 174 ಬಿಹೆಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 300 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸ್​-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಟಿ ರೇಂಜ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಸ್​-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂಡರ್‌ಪಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೊಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹೊಸ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳು: ಇದನ್ನು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳು ಎಎಕ್ಸ್‌ಟಿ, ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಜೆಡ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಟಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್. 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಎಎಕ್ಸ್‌ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇತರೆ ಎರಡು ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು ಮೂರೂ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಥಾರ್ ಒಜಿ ವೇರಿಯಂಟ್‌ವಾರು ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ - ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್

ವೇರಿಯಂಟ್ಎಂಜಿನ್ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೈನ್ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ಬೆಲೆ (ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)
AXTD117 CRDe ಡೀಸೆಲ್ 1.5LRWDMT₹ 10.32
LXTD117 CRDe ಡೀಸೆಲ್ 1.5LRWDMT₹ 12.99
D22 mHawk ಡೀಸೆಲ್ 2.2LRWDAT₹ 16.49
4WDMT₹ 16.43
AT₹ 18.00
G20 TGDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ 2.0LRWDMT₹ 14.77
AT₹ 15.60
4WDAT₹ 17.23
ZXTD117 CRDe ಡೀಸೆಲ್ 1.5LRWDMT₹ 13.99
D22 mHawk ಡೀಸೆಲ್ 2.2LRWDAT₹ 17.49
4WDMT₹ 17.49
AT₹ 18.99
G20 TGDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ 2.0L RWDMT₹ 16.09
AT₹ 16.60
4WDAT₹ 17.75

ಎಂ_ಗ್ಲೈಡ್ 4ಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವೇಲುಸಾಮಿ ಆರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಥಾರ್ ಕೇವಲ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಥಾರ್ ಒಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆನ್-ರೋಡ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೂರು-ಬಾಗಿಲಿನ ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಎಂ_ಗ್ಲೈಡ್ 4ಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಾವಿಂಚಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯರ್ ಪೆಂಟಾಲಿಂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವು ಥಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೇರಿಯಂಟ್‌ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಒಜಿ ಫೀಚರ್ ಲಿಸ್ಟ್

AXT (ಬೇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್)LXT (AXT ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)ZXT (LXT ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ (4WDಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)ಹೊಸ R19 ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್
ಪುಶ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ (4WDಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)ಹೊಸ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ DRL ಜೊತೆ
ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳುಟೆರೈನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (RWD: 2.2L mHawk & 2.0L mStallion)ಹೊಸ LED ಫ್ರಂಟ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್
ಬ್ರೇಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್R18 ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್
ಸೈಡ್ ಫುಟ್‌ಸ್ಟೆಪ್: ಟ್ಯೂಬುಲರ್26.03 ಸೆಂ HD ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್
ESP ವಿತ್ ರೋಲ್‌ಓವರ್ ಮಿಟಿಗೇಶನ್ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ MIDಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಭಾಗ & ಹಿಂಭಾಗ
ರೋಲ್ ಕೇಜ್ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬಂಪರ್‌ಗಳುಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
R18 ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ಸ್ಸೈಡ್ ಫುಟ್‌ಸ್ಟೆಪ್: ಮೋಲ್ಡೆಡ್ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ MFR ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ORVMsHPTS ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ 4 Nos. (ಒಟ್ಟು 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್)
LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ FDD
2ನೇ ಸಾಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಮೇಲೆಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್
ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ರಿಯರ್ ವೈಪರ್ ವಾಷರ್ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಲೆಥರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್
ರಿಯರ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲೆಥರೆಟ್-ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್
ರಿಯರ್ ಡಿಮಿಸ್ಟರ್ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ & ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ
ಇಂಟರ್ನಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಿಡ್ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ Gen II
ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ & ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ವಾಶಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ (4WDಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)

ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್:

  • AXT ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ: ESP, ರೋಲ್ ಕೇಜ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಶ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
  • LXT ಯಲ್ಲಿ: ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ
  • ZXT ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ: R19 ಅಲಾಯ್, LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್, 4 ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, TPMS

ಐಕಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ನೀಡಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಥಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಥಾರ್ ಒಜಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಥಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ, ಬಾಕ್ಸಿ ವರ್ತನೆ, ಬಲವಾದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಿ-ಆಕಾರದ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳು, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರ್19 ಅಲಾಯ್‌ಗಳು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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