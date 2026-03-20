ಮತ್ತೆ ಆಫ್​-ರೋಡ್​ ಕಿಂಗ್​ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್​: ಜನ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವೇನು?

Mahindra Thar Sales Report: ಆಫ್​-ರೋಡ್​ ಕಿಂಗ್​ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್​ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟ, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ (Photo Credit: Auto Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 5:24 PM IST

Mahindra Thar Sales Report: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ SUVಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನವೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್. ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಲುಕ್​, ದೃಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ SUV ಎಂಬ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವಾಹನದ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಥಾರ್‌ನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ನಿರಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,047 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9,248 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (YoY) ಸುಮಾರು ಶೇ.19.45ದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಈ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಥಾರ್‌ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇದರ ವಿಶಾಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಹಸ ವಾಹನವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಥಾರ್ ಈಗ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ SUV ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಮಾರಾಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ದೃಢವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ SUV ಆಗಿ ಬಲವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-ಡೋರ್​ನ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹17.19 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ AXT ಮತ್ತು LXT ನಂತಹ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು DRL ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಗಡ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್, 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 2.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಖರೀದಿದಾರರು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಸೆಟಪ್‌ ಮೂಲಕ ಥಾರ್ ಆನ್-ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 9 ರಿಂದ 15.2 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. 155 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 10.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಾರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ 5-ಡೋರ್​ನ ಸಂರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೂ 12.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ 22.25 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ SUV 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 2.0-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

