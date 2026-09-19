ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್! ಮಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್
Mahindra Thar Facelift 2026: ಮಹೀಂದ್ರಾ 2026 ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 19, 2026 at 12:40 PM IST
Mahindra Thar Facelift 2026: ಮಹೀಂದ್ರಾ 2026 ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಂದು ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರವು SUVಯ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು An icon, now more iconic ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಟೀಸರ್: ಟೀಸರ್ ಮಡ್-ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗಳು, ಮೆಶ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲೆಟರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ Off-Road Adventure now gets muddier ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿವೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಬಂಪರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.
#ComingSoon— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) September 18, 2026
[Mahindra, THE SUV] pic.twitter.com/l1z7mC8J1H
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ (3-ಡೋರ್) ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಲ್ಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಫೀಚರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು C-ಆಕಾರದ LED DRL ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು Thar Roxx ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಹೀಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರಬಹುದು. 3-ಡೋರ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಟೈಲ್ಗೇಟ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿರಬಹುದು? ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM ಇರಬಹುದು. 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಟೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
Coming soon to a rear-view mirror near you. #StayTuned #ComingSoon— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) September 17, 2026
[Mahindra, THE SUV] pic.twitter.com/puXtq1vhfM
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಜಿನ್ ಲೈನಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್, 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಇರಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೊತೆ ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3-ಡೋರ್ ಥಾರ್ ಬೆಲೆ 10.32 ಲಕ್ಷದಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಇದೆ. ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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