ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ: ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಥಾರ್ ಇವಿ!
Mahindra Thar EV: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : April 30, 2026 at 8:16 AM IST
Mahindra Thar EV: ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಅಲೆಯು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಕನಸಿನ ಕಾರು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಈಗ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'Thar.e' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ವಾಹನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥಾರ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭವಿಷ್ಯದದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಥಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (ಥಾರ್.ಇ) ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಆಧುನಿಕ INGLO-P1 ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ EV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಾಹನದೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ EV ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ರಗಡ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಫೈವ್-ಡೋರ್ನ ಸಂರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಥಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನವು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 59kWh, 70kWh, ಅಥವಾ 79kWh ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 250 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಥಾರ್ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಥಾರ್ನ ಮೂಲತತ್ವವು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 300 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ದಾಟುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳು ಅದರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಕೋನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಥಾರ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ವಾಹನವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಥಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ, ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಇವಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಥಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ವಾಹನವು ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಥಾರ್ ಅಲ್ಲ.. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BE 07 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಇವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮಹೀಂದ್ರಾ 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
