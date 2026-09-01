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ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್; ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆ

Mahindra Thar Facelift Spied: ಹೊಸ 5 ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ ಜೊತೆ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸ್ವವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: Instagram/thepathfinder777)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 10:57 AM IST

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Mahindra Thar Facelift Spied: ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಹನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರ thepathfinder777 ಅವರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಥಾರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ನೋಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ? ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ 6 ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್‌ನಂತೆ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿಯ 5 ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಇದು ಇರಬಹುದು.

  • ಎರಡು ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಹಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್: ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 5 ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

  • 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್: 119 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​, 4x2 (RWD) ಮಾತ್ರ, 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
  • 2.2 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್: 132 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​, 4x4 ಆಯ್ಕೆ, 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮತ್ತು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
  • 2.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್: 152 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, 4x4 ಆಯ್ಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಬೆಲೆ 10.32 ಲಕ್ಷದಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂವರೆಗೆ ಇದೆ. ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ವಿವರ

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಮಾದರಿಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 3 ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್
ಹಳೆಯ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಿಲ್ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ 6 ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್
ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್5 ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ಜಾಗ
ಹೊಸ ವ್ಹೀಲ್5 ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್
ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ1.5 ಡೀಸೆಲ್ 119hp, 2.2 ಡೀಸೆಲ್ 132hp, 2.0 ಪೆಟ್ರೋಲ್ 152hp
ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 2.2 ಮತ್ತು 2.0ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
ಡ್ರೈವ್1.5ಕ್ಕೆ 4x2 ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ 4x4 ಆಯ್ಕೆ
ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ10.32 ಲಕ್ಷದಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಬಿಡುಗಡೆಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ

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