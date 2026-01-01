ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ! ಮಾರುತಿ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಟಾಪ್
India Car Market 2025: ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 2025ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
India Car Market 2025: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಉದ್ಯಮ ಅದ್ಭುತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಡಾಟಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.90 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.81 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18%ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವ ಬೊಲೆರೊ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ, ಥಾರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ ಸೀರಿಸ್ ವಾಹನಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಮಹೀಂದ್ರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಅವು ನಗರ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ-ಅರ್ಬನ್ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೂರು-ಡೋರ್ ಥಾರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು-ಡೋರ್ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 1 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಥಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಥಾರ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-ಎನ್ ಸಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 1.61 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈಗ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. BE 6, XEV 9e, ಮತ್ತು XEV 9ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.7ರಿಂದ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. EV ವಿಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಾಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
