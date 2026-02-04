5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ: ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿಕಾರ್ಡ್
Mahindra Sales Record: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 4, 2026 at 11:37 AM IST
Mahindra Sales Record: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ SUV ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 31ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ SUV ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,04,039 ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಪವಾಡ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಹಪಾಲು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳದ್ದಾಗಿದೆ.
SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 63,051 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹೀಂದ್ರ SUV ಗಳು ಶೋ ರೂಂಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಥಾರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮತ್ತು XUV700 ನಂತಹ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, 7XO ಮಾದರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬುಕಿಂಗ್ ಸುನಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಮೊದಲ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 93,689 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಕ್ಷರಶಃ 20,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕಾರು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2 ರಿಂದ 3.5 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕಪ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಹನಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಚಲನಶೀಲ ವಾಹನಗಳು 9,056 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಗುರುತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗತ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಫ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3,577 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 33,638 ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ 23 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಾರುಗಳ ಶಕ್ತಿ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS), ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಹೀಂದ್ರಾವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2026 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಗಳ (BE ಸರಣಿ) ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈಗ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ 7XO ವಿತರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಇದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಾಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
