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30 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ!: ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರ!

Mahindra 3 Million Vehicle Production: ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರವು 30 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 27 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರ (Photo Credit: X/Mahindra Automotive)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 10:25 AM IST

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Mahindra 3 Million Vehicle Production: ಪುಣೆ ಬಳಿಯಿರುವ ತನ್ನ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾದ BE 06 ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ICE ಮತ್ತು EV ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಚಕನ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು 107 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 27 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅದರ ಇವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಚಕನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ 19 ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ವಾಹನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಐಸಿಇ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಅನುಕೂಲಕರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಚಕನ್​ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನವಾದ BE 6 ಬಿಡುಗಡೆಯು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 107 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಿಲಿಯನ್‌ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೇವಲ 27 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಚಕನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, IoT, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೇಸಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸೆಬಲ್​ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೀನ್ ಮತ್ತು TPM ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಕನ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್​ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ BE 06, XEV 9e, ಮತ್ತು XEV 9s ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಬಾರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ EV ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಚಕನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು, ಬಾಡಿ ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, EV ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧುನೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ವೇಗದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ವಾಹನ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ICE ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

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VEHICLE PRODUCTION AT CHAKAN
MAHINDRA CHAKAN PLANT
MAHINDRA AND MAHINDRA
MAHINDRA CAR MODELS
MAHINDRA VEHICLE PRODUCTION

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