ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ: 1,00,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರಾಟ!
Mahindra Electric SUV Sales: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮಾರಾಟವು 1,00,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 13,275 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e' ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 1:39 PM IST
Mahindra Electric SUV Sales: ಭಾರತೀಯ ವಾಹನೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಎಸ್ಯುವಿ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ (Electric SUVs) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 'ಬಾರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' (Born Electric) ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400 EV ಮತ್ತು XUV 3XO EV ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q2 2026) ಬರೋಬ್ಬರಿ 13,275 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ 7-ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e' ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಇವಿ ಪಯಣ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸಬರೇನಲ್ಲ. 2010 ರಲ್ಲಿ 'ರೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ'ಯಲ್ಲಿ (Reva Electric Vehicle Company) ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹೀಂದ್ರಾ 2013ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಾದ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ e2o' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಮಹೀಂದ್ರಾ e-Verito ಮತ್ತು e2o Plus ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿತು.
ಆದರೆ, 2020ರ ದಶಕವು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EVs) ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors) ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ (First-mover advantage) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಗೆ (Tata Nexon EV) ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ 2023ರಲ್ಲಿ XUV400 EV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ತದನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾದ INGLO EV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ಬಾರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
'ಬಾರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' ಮಾದರಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಮತ್ತು XEV 9e: INGLO ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ವಾಹನಗಳಾದ BE 6 ಮತ್ತು XEV 9e ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೋನೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ (Sharp, angular design), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವು.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S: ನಂತರ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಇವಿಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ 7-ಸೀಟರ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 59 kWh ಮತ್ತು 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 70 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ 7-ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಗಳು (Waiting periods) ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ XUV 3XO EV: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇವಿ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO EV ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವು ಸಾಮಾನ್ಯ 3XO ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೂರು 'ಬಾರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' ಮಾದರಿಗಳಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6, XEV 9e ಮತ್ತು XEV 9Sಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1,00,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿರುವುದು ಭಾರತದ ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. INGLO ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರಿತಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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