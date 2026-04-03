ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ: ಕೇವಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 50 ಸಾವಿರ ಇವಿಗಳ ಮಾರಾಟ!
Mahindra Electric SUV Sales: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 4:03 PM IST
Mahindra Electric SUV Sales: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 50,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮೀರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ XEV 9e, XEV 9S ಮತ್ತು BE 6 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳಲ್ಲ ಅವು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ದಿಟ್ಟ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯವರೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವು ಆಧುನಿಕತೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'INGLO' ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ವಾಹನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಸ್ತೃತ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ವಿಸ್ತೃತ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿವೆ.
ಮೊದಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 41,000 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ EV ಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ XEV 9S. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ (7 ಸೀಟರ್) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ XEV 9S ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
59 kWh, 70 kWh, ಮತ್ತು 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ SUV ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದ ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಹನವು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವೇಗ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾದ BE 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
