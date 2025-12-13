ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಎಂಟ್ರಿ; ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್​ಗೆ ಡೇಟ್​ ಅನೌನ್ಸ್​

Mahindra Xuv 7xo Pre Booking: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ "XUV 700" ಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀ - ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಧ್ಯತೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಎಂಟ್ರಿ! (Photo Credit- Mahindra Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Mahindra Xuv 7xo Pre Booking: ಭಾರತೀಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ XUV700 SUV ಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. XUV300ಯನ್ನು XUV 3XO ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, XUV700 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ XUV 7XO ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ XUV700 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. XUV300 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು XUV 3XO ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, XUV700 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ XUV 7XO ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 5, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀ - ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ XUV 7XO ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 5, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವಾಹನದ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ 21,000 ರೂ.ಗಳ ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ XUV 7XO ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ರೂಪಾಂತರ, ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪ್ರೀ - ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕಿಂಗ್ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಹೊಸ XUV 7XO ಕೇವಲ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ನೋಟ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವಿನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED DRL ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಇನ್‌ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್​ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ). ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಇಲ್ಯೂಮಿನೆಟೆಡ್​ ಟ್ವಿನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

