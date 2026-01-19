ETV Bharat / technology

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸೇಲ್​: 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಲೊರೊ ಕಾರು ಮಾರಾಟ

Mahindra Bolero Sales: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬೊಲೊರೊ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ವರದಿ (Phot Credit: Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 10:29 AM IST

Mahindra Bolero Sales: 2025ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವು ಭಾರತೀಯ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ (M&M) ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾಗಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.

ಇದು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಕಾರವು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ವಾಹನವೆಂದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಬೊಲೆರೊ 2025ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಈ SUV ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 10,611 ಬೊಲೆರೊ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 5,921 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 79.21ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೊಲೆರೊದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೊಲೆರೊ ಮಾರಾಟವು 4,690 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒರಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೊಲೆರೊವನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಸೀರಿಸ್​ 15,885 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೊಲೆರೊ 10,611 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೊಲೆರೊದ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬೊಲೆರೊ ಮಾರಾಟವು 10,521 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 10,611 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇವಲ 0.86 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನವೆಂಬರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 90 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ 1.5-ಲೀಟರ್ mHawk75 ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 75 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 210 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೊಲೆರೊ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾಹನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ SUV ಸುಮಾರು 14 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 7 ಆಸನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಲೋಹದ ದೇಹ, ಕನಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೊಲೆರೊ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ mHawk 100 ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 100 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 260 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.7.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.9.69 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ರೂ.8.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.12.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

