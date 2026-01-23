ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ ರೈತರ ಬಂಡಿ! ಈ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!!

Mahindra Bolero Camper, Pik-Up Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್-ಅಪ್ 2026 ಎಸಿ ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್-ಅಪ್ (Photo Credit: Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 11:08 AM IST

Mahindra Bolero Camper And Pik-Up Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳಾದ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು 2026 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಾಲಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದೂರದವರೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಚಾಲಕರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC) ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಚಾಲಕರು ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 2026 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ iMAXX ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಂಜಿನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ (ಫ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್). ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (ಡೆಕಲ್ಸ್), ಬಾಡಿ ಕಲರ್​ ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಸೀಟನ್ನು ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡಚಬಹುದು. ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಹೆಡ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹ-ಚಾಲಕನ ಸೀಟನ್ನು ಸಹ ಅಗಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲ್​ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತ 2.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 80hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 200Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್, ಕೆಸರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2WD ಮತ್ತು 4WD ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿ ನಾನ್​ AC 2WD ರೂಪಾಂತರವು ರೂ. 9.85 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಾನ್​ AC 4WD ಮಾದರಿಯನ್ನು 10.13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಗೋಲ್ಡ್ ZX ಮಾದರಿಯನ್ನು 10.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ RX ಮಾದರಿಯನ್ನು 10.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ RX 4WD ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 10.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್-ಅಪ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಪಿಕ್-ಅಪ್ MS CBC ರೂ. 9.19 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಫುಲ್​ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪಿಕ್-ಅಪ್ MS FB ಮಾದರಿಯು ರೂ. 9.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಕ್-ಅಪ್ PS FB AC ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು AC ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು 4WD AC ಮಾದರಿಯು 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನವೀಕರಣಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಾಲಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

