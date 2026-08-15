ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಇವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲೂ ಓಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾರು ; ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
Mahindra Electric SUV Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'BE 6 Sporteq' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 1:40 PM IST
Mahindra Electric SUV Launched: ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂ.1 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ BE 6 ಕಾರಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳುಳ್ಳ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ‘ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 Sporteq’ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಡೆಲಿವರಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 26 (ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ದಿನ) ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (BaaS) ಯೋಜನೆ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
- BaaS ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಕೇವಲ ₹11.45 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್).
- ಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ: ₹19.45 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್).
|ವೇರಿಯೆಂಟ್
|59kWh (BaaS)
|59kWh
|70kWh
|79kWh
|ONE
|Rs 11.45 ಲಕ್ಷ
|Rs 19.45 ಲಕ್ಷ
|-
|-
|TWO
|Rs 12.95 ಲಕ್ಷ
|Rs 20.95 ಲಕ್ಷ
|-
|-
|THREE
|-
|Rs 21.95 ಲಕ್ಷ
|Rs 22.95 ಲಕ್ಷ
|-
|THREE+
|-
|-
|Rs 23.95 ಲಕ್ಷ
|Rs 24.95 ಲಕ್ಷ
|FOUR
|-
|-
|-
|Rs 26.95 ಲಕ್ಷ
|Launch Edition
|-
|-
|-
|Rs 26.95 ಲಕ್ಷ
|FE
|-
|-
|-
|Rs 24.45 ಲಕ್ಷ
|FE Four
|-
|-
|-
|Rs 26.95 ಲಕ್ಷ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ: BaaS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹3.75 ರಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಕಿಮೀ ಬಳಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ). ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ONE ಮತ್ತು TWO ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಸ್ಟ್: ಕಾರು ಒಟ್ಟು 8 ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು (ONE, TWO, THREE, THREE+, FOUR, FE, FE FOUR ಮತ್ತು Launch Edition), ಎಲ್ಲವೂ ರಿಯರ್ - ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿವೆ. 59kWh, ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 70kWh ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ 79kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು.
ಕೋಸ್ಟ್ - ಟು - ಕೋಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್: ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತುದಿಯಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವ 3 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ (TWO ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಿಂದ ಲಭ್ಯ).
ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಕಾರು 4 ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ (Rosso Impulso, Ruby Velvet, Graphite Storm ಮತ್ತು Firestorm Orange Satin) ಒಟ್ಟು 12 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ.
ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಮತ್ತು TEQ ಫೀಚರ್ಸ್!: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನದೇ ಆದ MAIA (Mahindra Artificial Intelligence Architecture) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ 6 ವಿಶೇಷ TEQ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
TEQ_Talk (ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ): ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಆಧಾರಿತ 17 AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ 48 ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
TEQ_Play: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್-ಕಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.
TEQ_Drive (Revive SOS ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಫೀಚರ್): ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ 0% ತಲುಪಿದರೂ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು 13 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು).
TEQ_Secure: ಐಫೋನ್, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ ಕೀ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್360 ಪ್ರೊ ಲೈವ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್: ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಫ್ರೀಡಂ ಎಡಿಷನ್ (Formula E Freedom Edition) ಸ್ಪೀಡ್ ಲವರ್ಗಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಪ್ರೇರಿತ 'ಫ್ರೀಡಂ ಎಡಿಷನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ 'ಅಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಬೂಸ್ಟ್' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೇವಲ 6.44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ BE 6, XEV 9e ಮತ್ತು XEV 9S ಕಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಜನವರಿ 2027 ರಿಂದ OTA (ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್) ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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