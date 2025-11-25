ETV Bharat / technology

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

Mahindra Be 6 New Edition Teased: ಮಹೀಂದ್ರ "BE 6"ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit: Instagram@Mahindra Electric SUV)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 7:38 AM IST

Mahindra Be 6 New Edition Teased: ಸ್ವದೇಶಿ SUV ತಯಾರಕರಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಲೈನ್​ಅಪ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "BE 6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ" ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 135 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 999 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "BE 6" ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಹನವು ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ರೇಸ್-ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಟೀಸರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ-ಪ್ರೇರಿತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ನವೆಂಬರ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾದ "ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ 7 ಸೀಟರ್​ SUV "XEV 9S" ಅನ್ನು ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ SUV ಬೋಲ್ಡ್​ ಆರೇಂಜ್​ ಶೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಪ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರಿಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "BE 6" ಸಿಗ್ನೆಚರ್​ ಸಿ - ಆಕಾರ DRL ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ-ಮೌಂಟೆಡ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಐಬ್ರೋ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್​ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ "BE 6" ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, "BE 6" ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ C-ಆಕಾರದ ಸೆಟಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಲೀನರ್ LED ಲೈಟ್‌ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "BE 6" ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ 2023ರ ರಾಲ್-ಇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆಲ್-ಟೆರೈನ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು 59kWh ಅಥವಾ 72kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ರಿಯರ್ ​ -ವೀಲ್​-ಡ್ರೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಂತರ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, "XEV 9S" ಅದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.

ಓದಿ: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

