ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್​​; ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ರೇಸ್​ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ!!

Mahindra BE 6 Formula E Edition: ರೇಸಿಂಗ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಫಾರ್ಮುಲಾ-E ಎಡಿಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಿಫ್ಟ್​, ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ರೇಸ್​ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 11:03 AM IST

Mahindra BE 6 Formula E Edition: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ BE 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್​ಯುವಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಎಡಿಷನ್​ (formula e edition) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ E ರೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸ್ಟೈಲ್​-ಫೋಕಸ್ಡ್​ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ - ಸೀಟರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೀರಿಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅಂಶಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಳವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಶಾರ್ಪ್​ ಲೈನ್ಸ್​, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬ್ಲ್ಯೂ-ರೆಡ್​ ಟನ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ BE 6 ಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರೇಸ್-ಥೀಮಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಸೈನ್​ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು FE2 ಮತ್ತು FE3 ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆಯೂ ರೇಸಿಂಗ್ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಕಾರುಗಳ ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್​ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. FE2 ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 23.69 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ FE3 ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 24.49 ಲಕ್ಷಗಳು (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಶೈಲಿ, ಫೀಲ್​ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ DNA ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು 2026 ಜನವರಿ 14ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನದಂದು ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ BE6 ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲ 999 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ BE6 ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನೀಡಿದ ವಿಜುವಲ್​ ಟಚ್​ ರೇಸಿಂಗ್ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್, ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆರೆಂಜ್, ಟ್ಯಾಂಗೋ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಬ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

