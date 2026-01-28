ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರು! ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ
Mahindra BE 6 Fire Accident: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Mahindra BE 6 Fire Accident: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ, ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಾದ XEV 9e ಮತ್ತು BE 6 ಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್-ವೀಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್-ವ್ಹೀಲರ್ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಪುರ್ನ ಕುರಾನಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಕಾರು ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನಿಂದ ಹಾಪುರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಕಾರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್-ಸೈಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
🔈Here is our Official Statement on the BE 6 Incident Near Gulaothi. pic.twitter.com/WQGc06PpYZ— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) January 27, 2026
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ: ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ವಾಹನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್-ಸೈಟ್ ತನಿಖೆ, ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ EV ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ:
- ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಹನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
- ಟೈರ್ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ವಾಹನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
- ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
- ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಟೈರ್ ಒತ್ತಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಲ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಹನದ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಲ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ESP ಮತ್ತು TCS ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಲ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಯಿತು.
- ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬೆಂಕಿಯು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಲ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
