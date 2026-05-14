ಲೈಫ್ ಟೈಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!!
Mahindra BE6 EV Discount: ಬಿಇ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೇಲೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 14, 2026 at 1:50 PM IST
Mahindra BE6 EV Discount: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬೃಹತ್ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಿಇ 6 ಮೇಲೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 683 ಕಿಮೀನ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಶ್ರೇಣಿಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ?: ಮಹೀಂದ್ರಾ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2025 ಮಾದರಿ ವರ್ಷದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 18.90 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೂ. 28.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 683 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 79 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 683 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ವಾಹನವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 59 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರವು 535 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 11 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ.
5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿವೆ. ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ (ಬಿಎನ್ಸಿಎಪಿ) ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 32 ರಲ್ಲಿ 31.97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 49 ರಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದರ ಒಳಭಾಗವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದೇಶಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನದ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, ಬೃಹತ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 16 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ADAS (ಲೆವೆಲ್ 2) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ಯುಯಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಲೈಫ್ ಟೈಂ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭರವಸೆ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಟೈಂ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಇವಿಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅದರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
