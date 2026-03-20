ETV Bharat / technology

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿವಾದ; ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್​ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Mahindra BE 06 Batman Edition: ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 06 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ‘ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್’ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್​ನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿವಾದ (Photo Credit: X/Mahindra Electric Origin SUVs)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahindra BE 06 Batman Edition: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು BE 06ರ ಹೊಸ, ವಿಶೇಷ 'ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ'ಯ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಖರೀದಿದಾರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಮರುಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಮರುಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?: ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ BE 06 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದನ್ನು "ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ರನ್" ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 999 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಆದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯು "ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಎಡಿಷನ್​" ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ BE 06 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹70,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿದಾರರ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ: ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮರುಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: BE 6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 'ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್' ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳು ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 682 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನವು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 286 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.