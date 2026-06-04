ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ರೆಟ್ರೋ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕವಾಸಕಿ W175 ಲಾಂಚ್
Kawasaki W175 Launched: ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕವಾಸಕಿ W175 ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಟ್ರೋ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 4, 2026 at 7:59 AM IST
Kawasaki W175 Launched: ಕವಾಸಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ W175 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೆಟ್ರೋ-ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ (CBU) ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ರೆಟ್ರೋ-ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆ-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾರಿ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕವಾಸಕಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ W175 ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ CB350 ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ/ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕವಾಸಕಿ W175 ಲಾಂಚ್: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ W175 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಎಂದು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಈಗ ಹೊಸ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ W175 ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ $2,999 ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. W ಸೀರಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕವಾಸಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ W230 ಮತ್ತು W800 ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. W175 ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ W ಶ್ರೇಣಿಯು ಈಗ ಮೂರು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
W175 ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕವಾಸಕಿ W175 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 177cc ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿ-ಡಬಲ್ ಕ್ರೇಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್ ಏರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಜಿಷನ್, ಲೋ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್, ಪೀ-ಶೂಟರ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು, ಟ್ವಿನ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು W175, W230 ಮತ್ತು W800 ಜೊತೆಗೆ ಸರಳ, ಹಗುರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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