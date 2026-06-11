ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿತ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲ! ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Kia Sonet Global Ncap Crash Test: ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್-ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 2:57 PM IST
Kia Sonet Global Ncap Crash Test: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಯಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನಿರ್ಮಿತ ಸೋನೆಟ್ (ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ) ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಗರಿಷ್ಠ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಹನವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ವರದಿಯು ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಾಹನದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬಲವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೆಳಗಿನ ದೇಹಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಲುಗಳು ಇರುವ ಪಾದದ ಬಾವಿ ಪ್ರದೇಶವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಾಗುವ ಅಥವಾ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಶೆಲ್ ರಚನೆಯು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸೈಡ್ ಅಪಘಾತ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಗರಿಷ್ಠ 34 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21.29 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಾಹನವು ಗರಿಷ್ಠ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28.57 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
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