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ವಿದೇಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ: ನಮ್ಮದೇ ಎಂಜಿನ್, ನಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ!: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂರು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ!

Micro Gas Turbine-Engine India: ಬೆಂಗಳೂರಿನ CSIR-NAL ಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ನಮ್ಮದೇ ಎಂಜಿನ್, ನಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ!

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ನಮ್ಮದೇ ಎಂಜಿನ್, ನಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 8:02 AM IST

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Micro Gas Turbine Engine India: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ CSIR - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (CSIR-NAL) ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್. ಪ್ರತಾಪನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಹೈ -RPM ಟರ್ಬೊಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಹೈ - ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

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ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂರು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ (Photo Credit: ETV Bharat)

ಮೂರು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ವಿವರ ಏನು?

  1. NJ-05 - 5 ಕೆಜಿ ಥ್ರಸ್ಟ್: ಇದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಜಿನ್. ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ UAVಗಳು, ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ಆದ್ರೆ 50,000 RPM ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ.
  2. NJ-50 - 50 ಕೆಜಿ ಥ್ರಸ್ಟ್: ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ್ದು. ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ಗಳು. ಅಂದರೆ ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಾಯಿಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯುನಿಷನ್ (ಸುಜ್ಲಾನ್ ಡ್ರೋನ್) ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  3. NJ-100 - 100 ಕೆಜಿ ಥ್ರಸ್ಟ್: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ದೂರಗಾಮಿ UAVಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಗದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ಈ ಎಂಜಿನ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಭಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ರುಸ್ತುಮ್​ UAV ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ NAL ಮಾಡಿರುವುದು High-RPM Turbomachinery ಮತ್ತು High-Temperature Combustion ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಶಾಖದಲ್ಲೂ ಕರಗದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ಉದಾ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ NewSpace, Raphe mPhibr ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು?

"ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ." ಡಾ. ಅಭಯ್ ಎ. ಪಶಿಲ್ಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, CSIR-NAL

"ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು." ಡಾ. ಎನ್. ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ, DG-CSIR ಮತ್ತು DSIR ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

"ಭಾರತದೊಳಗೇ ಸುಧಾರಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ." ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, CISC

"ತಂಡವು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಹೈ-RPM ಟರ್ಬೊಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಹೈ-ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಈ ಮೂರು ಮಿನಿಯೇಚರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿತು." ಆರ್. ಪ್ರತಾಪನಾಯಕ, CSIR-NAL ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಮುಂದೇನು?: CSIR-NAL ಪ್ರಕಾರ, NJ ಸರಣಿಯು ಮಿನಿಯೇಚರೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

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TAGGED:

CSIR NAL BENGALURU
INDIGENOUS GAS TURBINE ENGINES
UAV ENGINE INDIA
ATMANIRBHAR BHARAT DEFENCE TECH
MICRO GAS TURBINE ENGINE INDIA

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