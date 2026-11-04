ಸ್ವದೇಶಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಗಳಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್!
Indian Smartphones Launch: ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅದುವೇ Karbonn, Mivi ಮತ್ತು Fire-Boltt ನ Boltt.
Published : November 4, 2026 at 9:05 AM IST
Indian Smartphones Launch: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, Rebel ಮತ್ತು Rebel Pro ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆ, IP64, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ Android 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ್ದ Karbonn, ಆಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ Mivi ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ Fire-Boltt ನ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Boltt - ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೇ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬೆಲೆ ₹10,999 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು Made in India ಎಂಬುದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Infinix, Tecno ಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. Micromax, Karbonn, Lava ನಂತಹ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 4G ಕ್ರಾಂತಿಯ ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ PLI ಯೋಜನೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಲವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಫಲವೇ ಈ ಮೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿವೆ.
Karbonn Rebel ಮತ್ತು Rebel Pro:
2008 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ Karbonn Mobiles 2012-15ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. Jumbo, Titanium ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು 4G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ Karbonn Mobile India Pvt Ltd ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ Sriperumbudur ನಲ್ಲಿರುವ Foxconn ಘಟಕದಲ್ಲಿ Make in India ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಾದ Karbonn Rebel ಮತ್ತು Karbonn Rebel Pro ನವೆಂಬರ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ Amazon ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೇಲ್ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
Rebel ಸೀರಿಸ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ MediaTek Helio G81 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದು 12nm ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಧಾರಿತ, 2x Cortex-A75 @2.0GHz ಮತ್ತು 6x Cortex-A55 @1.7GHz ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, Mali-G52 MC2 GPU ಹೊಂದಿದೆ. AnTuTu ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.48 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ BGMI, Free Fire Max, Call of Duty ನಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು Medium Settings ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Rebel ಮಾಡೆಲ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ (1600x720) LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 180Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, 650 nits ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. Rebel Pro ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 6.7-ಇಂಚಿನ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 720 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ Panda Glass Protection ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Rebel ನಲ್ಲಿ 50MP Samsung JN1 ಸೆನ್ಸಾರ್ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, Rebel Pro ನಲ್ಲಿ 64MP OmniVision OV64B ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. Pro ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ Rebel ನಲ್ಲಿ 8MP ಮತ್ತು Pro ನಲ್ಲಿ 16MP Sony IMX471 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ.
ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ರೆಬೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7000mAh Li-Polymer ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಇದು ₹15,000 ಒಳಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, 45 ಗಂಟೆಗಳ ಕರೆ, 18 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 18W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, 0-100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ Reverse Wired Charging ಕೂಡ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. Rebel Pro ನಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 20W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು Stock Android 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ Bloatware, ಜಾಹೀರಾತು, ಅನಗತ್ಯ ಆಪ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು Xiaomi ನ MIUI ಮತ್ತು Realme UI ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಂಪನಿ 2 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ (Android 17 ಮತ್ತು 18 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ Security Patch ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್, Side Fingerprint, Triple Slot (2 SIM + 1 SD Card 1TB ವರೆಗೆ) ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್: Rebel ನ MRP ₹14,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ₹11,999 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ SBI, HDFC ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ₹1000 Bank Discount, ಅಂದರೆ Effective Price ₹10,999. Rebel Pro Launch Price ₹12,499, Effective Price ₹11,499. 4GB+64GB, 6GB+128GB ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Blue, Gold, Silver ಮತ್ತು Cherry Red ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Mivi One 5G:
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ Mivi ಕಂಪನಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ Earbuds, Speakers, Soundbars ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಧ ಅಕೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಿಧುಲಾ ದೇವಭಕ್ತುನಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಫೋನ್ Mivi One 5G.
ಏಕೆ Mivi One 5G ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್?: ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ₹15,000 ಒಳಗೆ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಇದು. ಇದು 4nm TSMC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, 2x Cortex-A78 @2.2GHz + 6x Cortex-A55 @2.0GHz ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Adreno 613 GPU ಇದೆ. AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 5.05 ಲಕ್ಷ. Samsung, Oppo, Vivo ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ Dimensity 6100 ಅಥವಾ Unisoc ಚಿಪ್ ನೀಡುವಾಗ Mivi Snapdragon ನೀಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇದು Power Efficient ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 560 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. Full HD ಬದಲಿಗೆ HD ಕೊಟ್ಟು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP Samsung ISOCELL S5KJN1 ಸೆನ್ಸಾರ್ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 18W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಚಿತ. Android 16 Stock, 100% Bloatware Free, 2 OS Upgrade ಮತ್ತು 3 Years Security Patch. 5G SA/NSA, 12 5G Bands (n1/n3/n5/n7/n8/n28/n40/n77/n78/n258) ಸಪೋರ್ಟ್. Side Fingerprint, Vegan Leather Back (Burgundy ಮತ್ತು Green ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ), IP52 ರೇಟಿಂಗ್.
ಬೆಲೆ: 4GB+128GB - ₹12,999, 6GB+128GB - ₹14,999, 8GB+128GB - ₹16,499.
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಎಂದರೆ Jio ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ₹4000 ಮೌಲ್ಯದ Canva Pro 12 ತಿಂಗಳು, 1 ತಿಂಗಳು Hotstar Mobile + Hollywood, 18 ತಿಂಗಳು Google Gemini Pro (₹3900 ಮೌಲ್ಯ), 5000GB Google One Cloud Storage, 50GB Jio AI Cloud Storage ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Mivi ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500+ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 19,000 ಪಿನ್ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ Free Doorstep Pickup & Drop ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ತರುತ್ತದೆ.
Boltt Evo ಮತ್ತು Boltt Ace 5G:
Fire-Boltt ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ BoAt ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರ್ನವ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷಿ ಕಿಶೋರ್ ಈಗ Boltt ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. Boltt Evo 4G ಮತ್ತು Boltt Ace 5G ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 6.79-ಇಂಚಿನ HD+ (1640x720) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 600 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, Punch-hole Design ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 120Hz ನೀಡಿರುವುದು ಅಪರೂಪ.
Evo 4G ನಲ್ಲಿ Unisoc T7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ (AnTuTu 2.9 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು Ace 5G ನಲ್ಲಿ Unisoc T8200 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ (6nm, AnTuTu 4.82 ಲಕ್ಷ) ಇದೆ. Ace 5G 9 5G Bands ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Ace 5G ನಲ್ಲಿ 64MP f/1.8 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, Evo ನಲ್ಲಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎರಡರಲ್ಲೂ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ. ಇದರ ಹೈಲೈಟ್ Google AI Imaging ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. Face Unblur (ಅಲುಗಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು), Magic Eraser (ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತು ತೆಗೆಯುವುದು), Night Sight, Best Take, Circle to Search (ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು), Google Lens ಬೆಂಬಲವಿದೆ. Circle to Search ಫೀಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹25,000 ಮೇಲಿನ Samsung, Pixel ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಈಗ ₹13,999 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 18W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, Android 16, Stock Experience. Ace 5G ನಲ್ಲಿ NFC ಇದ್ದು, Google Pay ಮೂಲಕ Tap to Pay ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.
ಬೆಲೆ: Boltt Evo 4G - 4/64GB ₹10,999, 6/128GB ₹11,999. Boltt Ace 5G - 4/128GB ₹13,999, 6/128GB ₹14,999, 8/128GB ₹15,999.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?: ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿವೆ.. ನಾವು ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, Bloatware ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜರ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ Android, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಭಾರತೀಯ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. Counterpoint Research ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗ (₹10,000-₹15,000) ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರಾಟದ ಶೇ.42 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶೇ.10-12 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ನಿ ಸೀರಿಸ್ನ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ Karbonn, Mivi, Boltt ಕೂಡ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು Redmi 14C, Realme C65, Infinix Hot 50, Itel Zeno 20, Lava Virat V1 ನಂತಹ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿವೆ.
|ವಿವರ
|Karbonn Rebel
|Karbonn Rebel Pro
|Mivi One 5G
|Boltt Evo 4G
|Boltt Ace 5G
|ಬೆಲೆ (Effective)
|₹10,999
|₹11,499
|₹11,999*
|₹10,999
|₹13,999
|MRP
|₹14,999
|₹12,999
|₹10,999
|₹13,999
|ನೆಟ್ವರ್ಕ್
|4G
|5G (12 Bands)
|4G
|5G (9 Bands)
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|Helio G81 12nm
|SD 4 Gen 2 4nm
|Unisoc T7250 12nm
|Unisoc T8200 6nm
|AnTuTu ಸ್ಕೋರ್
|2.48 ಲಕ್ಷ
|5.05 ಲಕ್ಷ
|2.90 ಲಕ್ಷ
|4.82 ಲಕ್ಷ
|RAM / Storage Type
|LPDDR4X / eMMC
|LPDDR4X / UFS 2.2
|LPDDR5 / UFS 3.1
|LPDDR4X / eMMC
|LPDDR4X / UFS 2.2
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.75" HD+ 90Hz
|6.7" HD+ 120Hz
|6.74" HD+ 90Hz
|6.79" HD+ 120Hz
|6.79" HD+ 120Hz
|ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್
|650 nits
|720 nits
|560 nits
|600 nits
|Notch Type
|Waterdrop
|Punch-hole
|Punch-hole
|ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP
|64MP + Depth
|50MP Samsung
|50MP
|64MP
|ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|8MP
|16MP
|8MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7000mAh
|6000mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|18W
|20W
|18W
|ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್
|ಇದೆ
|OS
|Android 16 Stock
|Android 16 Stock
|Android 16 Stock
|Android 16 + Google AI
|Android 16 + Google AI
|OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್
|2 ವರ್ಷ
|2 OS + 3 Yr Security
|2 ವರ್ಷ
|ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್
|IP64 + Reverse Charge
|IP64 + Stereo Speaker
|Vegan Leather + SAR ಕಡಿಮೆ
|Circle to Search
|Circle to Search + NFC Tap to Pay
|3.5mm Jack
|ಹೌದು
|SD Card Slot
|Triple Slot
|Triple Slot
|Hybrid
|Triple Slot
|Triple Slot
|ತೂಕ
|203g
|198g
|195g
|198g
|202g
|ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ?
|Amazon
|Amazon
|Flipkart
|Flipkart
|Flipkart
|ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ?
|Nov 4 Live
|Nov 4 Live
|Oct 8
|Sep 1
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