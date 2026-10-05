ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ OLED ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ: ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ!
Lighter MacBook Pro Launch: ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ OLED ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, Tandem OLED, Dynamic Island ಜೊತೆ ಹಗುರವಾದ MacBook Pro ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 8:20 AM IST
Lighter MacBook Pro Launch: ಆಪಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಭಾರಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. OLED ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೈನ್ಅಪ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ Power On ನ್ಯೂಸ್ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಗುರಮನ್, ಆಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ರೀ-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 16-ಇಂಚಿನ MacBook Pro 4.8 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 2.18kg) ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 15-ಇಂಚಿನ MacBook Air 3.3 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 1.5kg) ತೂಗುತ್ತದೆ.
Apple’s touch-screen and OLED MacBook Pro has one more thing: they are lighter — Significantly lighter. Apple has reengineered the machine’s interior, miniaturizing parts and rearranging components to make the computer much easier to carry. https://t.co/N2OcraXKUl— Mark Gurman (@markgurman) October 4, 2026
ಹಗುರವಾದ MacBook Pro: ತೂಕ ಕಡಿತವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ರೂಮರ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಹೊಸ ವಿವರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು Tandem OLED ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ನಿಂದ Dynamic Island ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಆಪಲ್ ಟಚ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ macOS ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಗುರಮನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ macOS 27.2 ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಮರು-ವಿನ್ಯಾಸವು 14-ಇಂಚು ಮತ್ತು 16-ಇಂಚು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ K114 ಮತ್ತು K116 ಎಂದು ಕೋಡ್ನೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ "MacBook Ultra" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ತೇಲಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ MacBook Pro ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
M5 Pro ಮತ್ತು M5 Max ಚಿಪ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ!: ಒಳಗಿನ ಚಿಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ M5 Pro ಮತ್ತು M5 Max ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಪಲ್ M6 Pro ಮತ್ತು M6 Max ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬದಲು M7 ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
M7 Pro ಮತ್ತು M7 Max ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾದ, ಟಚ್-ರೆಡಿ MacBook Pro ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಚಿಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Dynamic Island ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಆಪಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು..
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