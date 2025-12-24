ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’! ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತು ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2!!
ISRO Rocket successfully Launched: ಭಾರತದ "ಬಾಹುಬಲಿ" ರಾಕೆಟ್ LVM3 ಇಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇದು AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತು.
Published : December 24, 2025 at 9:37 AM IST
ISRO Rocket successfully Launched: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ-ಶಾರ್ನಿಂದ ಇಂದು ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ 'LVM3-M6' ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಸ್ರೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -2 ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿತು. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 6,100 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ AST ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿತು.
ಇದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಸುಮಾರು 6,100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು ಎತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು: LVM3 ಇದುವರೆಗೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರಾಕೆಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇಂದಿನ ಉಡಾವಣೆಯು LVM3ನ 8ನೇ ಹಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೂರನೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6: ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
- 2200-ಚದರ ಮೀಟರ್ ಬೃಹತ್ ಹಂತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಂಟೆನಾ
- LEO ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಂಟೆನಾ
- ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 10X ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ನೇರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಒನ್ವೆಬ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ನೆಲದ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೂಲಿ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಮೊಬೈಲ್' ಸೇವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ: ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್, ಏರಿಯನ್ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಕೋಸ್ಮೋಸ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಈ ಮಿಷನ್ ಏಕೆ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ?: ಈ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು 6,100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ LVM3 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ (LEO) ಇರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೋದ LVM3 M6 ಮಿಷನ್ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು US ಕಂಪನಿ AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು LVM3 ರಾಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
