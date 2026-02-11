ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂ ಬೆಲೆ!
India AI Impact Summit 2026: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 11:42 AM IST
India AI Impact Summit 2026: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ-2026 ಈಗಾಗಲೇ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿರದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 16-20ರಂದು ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಸಿಇಒ ಡೆಮಿಸ್ ಹಸ್ಸಾಬಿಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಆರ್ಥರ್ ಮೆನ್ಷ್ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಉದ್ಯಮದ ಹಾಟ್ಶಾಟ್ಗಳು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, 1,18,00,000 ರೂ.!
ಅದೇ ರೀತಿ, ದಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ನ ಬೆಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 17.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 14 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೆ.18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಏರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆ.10ರಂದು 28,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಕೋಣೆಯ ಬೆಲೆ ಫೆ.17ರಂದು 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೂಟ್ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ ಸುಮಾರು 2,37,500 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂಡಳಿ) ರಾಜನ್ ಸೆಹಗಲ್, ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಏರಿಕೆಗೆ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯೂ ಕಾರಣ. ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯೋಗಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಟ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸೆಹಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (TAAI)ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾನವ್ ಸೋನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ" ಎಂದರು.
"ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ವಿವಾಹ ಋತುವು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೋನಿ ಹೇಳಿದರು. "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಹಲವಾರು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿ 70 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (FHRAI) ಗೌರವ ಖಜಾಂಚಿ ಗರಿಶ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು "ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ" ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಳಿದ 10ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತೀವ್ರ ಕೊಠಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಒಬೆರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಗೋಸೈನ್, "ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಅಂದಾಜು 30,000 ರಿಂದ 35,000 ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಡಿದಾದ ಏರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
