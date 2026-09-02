ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ; ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆ!
Dark Matter Breakthrough 2026: ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದ ಭೂಗರ್ಭ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : September 2, 2026 at 11:53 AM IST
Dark Matter Breakthrough 2026: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೈಲು ಆಳದ ಭೂಗತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುಳಿವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೂ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ WIMP ಕಣದ ಸುಳಿವು ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದ Black Hills ಪ್ರದೇಶದ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಭೂಗತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ (Sanford Underground Research Facility) ನಡೆದಿದೆ.
Dark matter makes up roughly 85% of the mass in the universe but has never been directly detected. Now, a new analysis has recorded a single particle interaction that is the most compelling hint of dark matter reported from @lzdarkmatter to date. https://t.co/ceWX9vEyMx pic.twitter.com/ezOqMgxDgd— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) September 1, 2026
ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ LUX-ZEPLIN ಅಥವಾ LZ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ WIMP ಎಂಬ ಕಲ್ಪಿತ ಕಣವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. WIMP ಎಂದರೆ Weakly Interacting Massive Particle (ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಬೃಹತ್ ಕಣ) ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ Sam Eriksen ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸುಳಿವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10 ಟನ್ ದ್ರವ ಕ್ಸೆನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪು ಪತ್ತೆ: ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (Lawrence Berkeley National Laboratory) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ 10 ಟನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾದ ಕ್ಸೆನಾನ್ ಅನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಸೆನಾನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಣವು ಚದುರಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೊಳಪುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಸೆನಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಣವು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, Physical Review Letters ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಸೆನಾನ್ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣದ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು WIMP ಗಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.
WIMP ಕ್ಸೆನಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮಸುಕಾದ UV ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕ್ಸೆನಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಕಾಯಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇನ್ನೂ ಆವಿಷ್ಕಾರವಲ್ಲ: ಸಂವಹನವು WIMP ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೂ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎರಿಕ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು UCLA ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೇಖಕ ಆಲ್ವಿನ್ ಕಮಾಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುವಿನ ಕೇವಲ 15% ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮಹಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
LUX-ZEPLIN ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿವರ
|ವಿಷಯ
|ವಿವರ
|ಪ್ರಯೋಗದ ಹೆಸರು
|LUX-ZEPLIN (LZ) Experiment
|ಸ್ಥಳ
|Sanford Underground Research Facility, Lead, South Dakota, USA - ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ 1.6 ಕಿಮೀ ಆಳ
|ನಿರ್ವಹಣೆ
|US Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory
|ಬಳಸಿದ ವಸ್ತು
|10 ಟನ್ ದ್ರವ ಕ್ಸೆನಾನ್, ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ
|ಪತ್ತೆಯಾದದ್ದು ಏನು
|ಕ್ಸೆನಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ WIMP ಕಣ ಡಿಕ್ಕಿ, UV ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಕಾಯಿಲ್
|ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
|Sam Eriksen (Bristol, Lead Author), Alvine Kamaha (UCLA)
|ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
|ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ (Single Event), ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುರಾವೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ, Physical Review Letters ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಲ್ಲಿಕೆ
|ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ
|ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ, Milky Way ನಂತಹ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಅಂಟು
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