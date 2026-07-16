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ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಲಾಂಚ್​: ಕೇವಲ 750 ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಅಷ್ಟೇ!

Limited-Edition Triumph Speed Twin 1200 TFC: ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಲಾಂಚ್​! (Photo Credit: Triumph Motorcycles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 11:10 AM IST

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Limited-Edition Triumph Speed Twin 1200 TFC: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 21 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 RS ಆಧರಿಸಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 750 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಟ್ರಯಂಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಸ್ಟಮ್ (TFC) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐದನೇ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ TFC ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFCಯ ವಿತರಣೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಟ್‌ಗಳು: ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಗಾಗಿ ಪವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 RS ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ 1,200cc ಲಿಕ್ವಿಡ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ - ಟ್ವಿನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 7,750rpm ನಲ್ಲಿ 105hp ಮತ್ತು 4,250rpm ನಲ್ಲಿ 112Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 270-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್ ಮೋಟರ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆನ್ ​ -ಫೈರಿಂಗ್ ಟ್ವಿನ್‌ಗಿಂತ ಆಳವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್‌ಬೀಟ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಯ ಟ್ವಿನ್​ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲನೆಯು ಕ್ಲಚ್‌ಲೆಸ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಕ್ಸ್​-ಸ್ಪೀಡ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ - ಫೈಬರ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ಡ್​ ಅಕ್ರಾಪೋವಿಕ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಯಲ್ಲಿ RS ನ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ನೇಹಿ ಏರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್​ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್​-ಸೆಟ್ ಫುಟ್‌ಪೆಗ್‌ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸವಾರನನ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧ ನಿಲುವಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಓಹ್ಲಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USD ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್​ ರಿಯರ್​ ಶಾಕ್ಸ್​ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀ ಲೋಡ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಬೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ RS ನಿಂದ ಬ್ರೆಂಬೊ ಸ್ಟೈಲ್ಮಾ M4.30 ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾರ್ಪ್​ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಂಬೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ MCS ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಮೆಟ್ಜೆಲರ್ ರೇಸ್‌ಟೆಕ್ RR K3 ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಏಳು - ಸ್ಪೋಕ್ ಕಾಸ್ಟ್​- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೀಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC 214 ಕೆಜಿ (ವೆಟ್​) ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮಾಣಿತ RS ಗಿಂತ 2 ಕೆಜಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 RS ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ABS ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಟ್ವಿನ್ - ಡಯಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. LCD ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು USB-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್​: ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚೇಂಜಿಂಗ್​ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಗೋಲ್ಡ್​ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬೇಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ - ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮಡ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡ್​ ಚೈನ್​ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್​-ಆನೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಎಂಜಿನ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ ಸ್ಲೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಬೈಕ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಲಿಯಲಾದ ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲೇದರ್​ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಯೂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬಡ್ ಡೀಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟಾಪ್ ಯೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ TFC ಲಾಂಛನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್-ಕೆತ್ತಿದ ಎಡಿಷನ್​ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 TFC ಬೈಕುಗಳು 'ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ', ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬೈಕ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ಪ್ರೂಫ್​ ಸೀಟ್ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 750 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. TFC ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

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