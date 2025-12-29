ಗೇಮಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: 'ಅಲ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ ಇವೊ' ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ LG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
Published : December 29, 2025 at 9:29 AM IST
LG Ultra gear Evo Gaming Monitors: LG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ "Ultra Gear Evo" ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು CES 2026ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. LGಯ 5K ಮತ್ತು 2K ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. OLED, ಹೊಸ ಮಿನಿ-LED ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5Kಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಲೈನ್ಅಪ್ ಮೂರು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ 5K ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 39GX950B, 27GM950B ಮತ್ತು 52G930B. ಈ ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನು CES 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
Ultra Gear Evo ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿವೆ:
- 39-ಇಂಚಿನ 5K5K OLED
- 27-ಇಂಚಿನ 5K ಮಿನಿ LED
- 52-ಇಂಚಿನ 5K2K ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮಾನಿಟರ್
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು LGಯ ಹೊಸ 5K AI ಅಪ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ PC GPU ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಅದರ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. 5K AI ಅಪ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು AI ಸೀನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು AI ಸೌಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ RGB ಟಂಡೆಮ್ OLED ಪ್ಯಾನಲ್: ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ 39-ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ (39GX950B), 5K2K OLED ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. 5120×2160 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ (ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 330Hz ವರೆಗೆ), LG ಪ್ರಾಥಮಿಕ RGB ಟಂಡೆಮ್ OLED ಪ್ಯಾನಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 1500R ಕರ್ವ್, 0.03ms ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು VESA ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HDR ಟ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 500 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 21:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾನಿಟರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5K ಮಿನಿ LED ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್: ಎರಡನೇ ಮಾದರಿ 27 ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ (27GM950B). ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5K ಮಿನಿ LED ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ 165Hz ಅಥವಾ QHD ಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 330Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1,250 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, AI ಅಪ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ಇಮೇಜ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5K2K ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್: ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 52-ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ (52G930B) ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5K2K ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. 12:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, 240Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1000R ಕರ್ವ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 42-ಇಂಚಿನ 16:9 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗಲವು ಬಹುಕಾರ್ಯಕವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
CES 2026: LG ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು CES 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟಪ್', 39-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾನಿಟರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
