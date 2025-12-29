ETV Bharat / technology

ಗೇಮಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: 'ಅಲ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ ಇವೊ' ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ LG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

LG Ultra gear Evo Gaming Monitors: LG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ EVO ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

LG ULTRAGEAR EVO
'ಅಲ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ ಇವೊ' ಅನಾವರಣ (Photo Credit- LG)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 29, 2025 at 9:29 AM IST

LG Ultra gear Evo Gaming Monitors: LG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ "Ultra Gear Evo" ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು CES 2026ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. LGಯ 5K ಮತ್ತು 2K ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. OLED, ಹೊಸ ಮಿನಿ-LED ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5Kಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಲೈನ್‌ಅಪ್ ಮೂರು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ 5K ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 39GX950B, 27GM950B ಮತ್ತು 52G930B. ಈ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು CES 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.

Ultra Gear Evo ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿವೆ:

  • 39-ಇಂಚಿನ 5K5K OLED
  • 27-ಇಂಚಿನ 5K ಮಿನಿ LED
  • 52-ಇಂಚಿನ 5K2K ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮಾನಿಟರ್

ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳು LGಯ ಹೊಸ 5K AI ಅಪ್‌ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​​ ಮೂಲಕ ಮಾನಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ PC GPU ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಅದರ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​. 5K AI ಅಪ್‌ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು AI ಸೀನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು AI ಸೌಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ RGB ಟಂಡೆಮ್ OLED ಪ್ಯಾನಲ್: ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ 39-ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ (39GX950B), 5K2K OLED ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. 5120×2160 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ (ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 330Hz ವರೆಗೆ), LG ಪ್ರಾಥಮಿಕ RGB ಟಂಡೆಮ್ OLED ಪ್ಯಾನಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 1500R ಕರ್ವ್, 0.03ms ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು VESA ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HDR ಟ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 500 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 21:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾನಿಟರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5K ಮಿನಿ LED ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್: ಎರಡನೇ ಮಾದರಿ 27 ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ (27GM950B). ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5K ಮಿನಿ LED ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಲ್​ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್​ ಝೋನ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 165Hz ಅಥವಾ QHD ಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 330Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1,250 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್, AI ಅಪ್‌ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಇಮೇಜ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5K2K ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್: ಈ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 52-ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಗೇರ್ ಇವೊ (52G930B) ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5K2K ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. 12:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, 240Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 1000R ಕರ್ವ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 42-ಇಂಚಿನ 16:9 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗಲವು ಬಹುಕಾರ್ಯಕವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

CES 2026: LG ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು CES 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟಪ್', 39-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾನಿಟರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

