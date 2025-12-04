ಲೆಕ್ಸಸ್ RXನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 350h ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಟ್ರಿಮ್: ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Lexus Rx 350h Exquisite Launched: ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 2:31 PM IST
Lexus Rx 350h Exquisite Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ SUVಗಳಲ್ಲದೇ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ವಿಭಾಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ SUVಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಸಸ್ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಲೆಕ್ಸಸ್ RX350hನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವಾದ Exquisite ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಲೆಕ್ಸಸ್ ನೀಡುವ ಲೆಕ್ಸಸ್ RX350h SUVಯ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವಾದ Exquisite ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ತಯಾರಕರು ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರಿಮ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು 14-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೆಕ್ಸಸ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (21-ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 2.03 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ), ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ 10-ವೇ ಪವರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಪವರ್-ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಲೇವೆಲ್ 2 ADAS, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ?: 350h ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ RX ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ 2.5-ಲೀಟರ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು eCVT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 243 bhp. ಇದನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಎಂಟು-ವೇಗದ CVT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ 7.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 100 kph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ದೃಢವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ RX 350h 18.6kpl (ಸರಾಸರಿ) WLTP-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಇಂಧನ-ದಕ್ಷತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಕರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಲೆಕ್ಸಸ್ RX ಐಷಾರಾಮಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ SUV ವಿಭಾಗವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಪರಿಚಯವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ SUV ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ₹89.99 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹92.2 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ.
