ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ರ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ: 'ಗ್ರೋಕ್ AI' ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು!
SpaceX Grok-AI Lawsuits: 'ಗ್ರೋಕ್-AI' ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 'ಎಕ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 11:29 AM IST
SpaceX Grok AI Lawsuits Virginia Oregon: ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' (SpaceX) ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ 'ಗ್ರೋಕ್ AI' (Grok AI) ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾ (Virginia) ಮತ್ತು ಒರೆಗಾನ್ (Oregon) ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (Internet Watch Foundation), ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೇಟ್ (Center for Countering Digital Hate) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೈಜ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು (Explicit deepfakes) ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮತ್ತು ಒರೆಗಾನ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ, ಒರೆಗಾನ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ರೇಫೀಲ್ಡ್ (Dan Rayfield) ಮತ್ತು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಜೇ ಜೋನ್ಸ್ (Jay Jones) ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ವೈಫಲ್ಯ: ಗ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾನಿಕಾರಕ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI-ನಿರ್ಮಿತ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (Safeguards) ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ AI ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ (ಗ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (Consumer Protection Act) ಅಥವಾ ಒರೆಗಾನ್ನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ (Unlawful Trade Practices Act) ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. 13 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಕಳವಳ: ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ, ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಗಳು ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೇಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜೋನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಭಯ, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಜೋನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು "ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರಣ, ನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೇಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು? ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ (CNBC) ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಯ '@Safety' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ವೈಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (NYC Council) ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ AI ನೀತಿ ನಾಯಕಿ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ಲೊ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುತ್ತ ಸೂಕ್ತ "ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು" ಮತ್ತು "ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು" ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜಾಗತಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯುಕೆ (U.K.), ಸ್ಪೇನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಗ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 230 ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾದ: ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 'xAI' ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ನಗರವು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯು 'ಸೆಕ್ಷನ್ 230' (Section 230) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 230 ಎಂಬುದು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ದಾವೆ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಗ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿತ್ತು. ಗ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು "ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ತಟಸ್ಥ ಸಾಧನವಾಗಿ" ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯು "ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ದೂರು ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಪ್ರಕರಣದ ಉದಾಹರಣೆ: ಈ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮತ್ತು ಒರೆಗಾನ್ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳು (Injunctions), ನಾಗರಿಕ ದಂಡಗಳು (Civil penalties), ಅಕ್ರಮ ಗಳಿಕೆ ವಾಪಸಾತಿ (Disgorgement) ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒರೆಗಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಟ್ನೋಮಾ ಕೌಂಟಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ನಗರದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಮೆಟಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು $17 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಪ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮತ್ತು ಒರೆಗಾನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು AI ಕಂಪನಿಗಳ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ 'ಸೆಕ್ಷನ್ 230' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.
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