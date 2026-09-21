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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು Lava Virat Curve 5G! ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ!

Lava Virat Curve 5G Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾವಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು Lava Virat Curve 5G (Photo Credit: Lava India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 2:18 PM IST

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Lava Virat Curve 5G Launched: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಲಾವಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ Lava Virat Curve 5G ಅನ್ನು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಸೂಪರ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಂಗಮ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದ್ವಿತೀಯ 'ಮಿನಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ'. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇಂಡಿಗೋ, ಮಕರಾನಾ ಐವರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋರಾ ಸ್ಲೇಟ್ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: Lava Virat Curve 5G ನಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 2400x1080 ಆಗಿದ್ದು ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ 1100 nits ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 100% DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

LAVA VIRAT 6000MAH BATTERY LAVA MINI DISPLAY PHONE INDIA LAVA VIRAT CURVE PRICE LAVA NEW PHONE SEPTEMBER 2026
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು Lava Virat Curve 5G (Photo Credit: Lava India)

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16: ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 2.4 GHz ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 (6nm) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದರ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6GB + 6GB ವರ್ಚುಯಲ್ LPDDR5 RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ 'ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16' OS, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೋಟ್‌ವೇರ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಲ್ಲ. ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ವೈ-ಫೈ 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಮತ್ತು ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

LAVA VIRAT 6000MAH BATTERY LAVA MINI DISPLAY PHONE INDIA LAVA VIRAT CURVE PRICE LAVA NEW PHONE SEPTEMBER 2026
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು Lava Virat Curve 5G (Photo Credit: Lava India)

50MP ಸೋನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ EIS ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ IMX752 ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13MP ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2K @30fps ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ. ನೈಟ್ ಮೋಡ್, AI, HDR, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಪನೋರಮಾ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಪ್ರೊ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

LAVA VIRAT 6000MAH BATTERY LAVA MINI DISPLAY PHONE INDIA LAVA VIRAT CURVE PRICE LAVA NEW PHONE SEPTEMBER 2026
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು Lava Virat Curve 5G (Photo Credit: Lava India)

6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 6000mAh Li-Polymer ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 33W ಚಾರ್ಜರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ 0 ರಿಂದ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 92 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಪರ್​ ಆಗಿದ್ದು 55 ಗಂಟೆಗಳ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್, 720 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು 660 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ MIL-STD-810H ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಧೂಳು, ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಕೇವಲ 184 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ 8.55 ಮಿಮೀ ಹೊಂದಿದೆ.

LAVA VIRAT 6000MAH BATTERY LAVA MINI DISPLAY PHONE INDIA LAVA VIRAT CURVE PRICE LAVA NEW PHONE SEPTEMBER 2026
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು Lava Virat Curve 5G (Photo Credit: Lava India)

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ Lava Virat Curve 5G ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 23,999 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ Flipkart ಮತ್ತು Lava ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

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TAGGED:

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LAVA NEW PHONE SEPTEMBER 2026
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