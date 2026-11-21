ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಬೃಹತ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ‘ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ರೊ’: ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್
Lava Smart 4 Pro Review & Rivals: ಏರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ರೊ'ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : November 21, 2026 at 7:49 AM IST
Lava Smart 4 Pro India Launch: ದೇಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ (Lava) ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 4G ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ರೊ' (Lava Smart 4 Pro) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4' ಮತ್ತು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್' ಫೋನ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೊ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ:
- ಬೆಲೆ: ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ರೊ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹10,999 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಲರ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ ನೀಲಂ ಬ್ಲೂ (Neelam Blue) ಮತ್ತು ಕೋನಾರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Konark Gold) ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳ (Retail network) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ಗೆ ಸುಗಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ ನಾಚ್ (Notch) ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T610 (Unisoc T610) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಡಿ (microSD) ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 512GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ (Portrait), ನೈಟ್ (Night), ಪನೋರಮಾ (Panorama), ಎಐ (AI), ಪ್ರೊ ಮೋಡ್ (Pro Mode), ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ (Screen Flash) ಹೊಂದಿರುವ 5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಾವಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ರಕ್ಷಣೆ
7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಫೋನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 18W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೀಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೀರುಗಳಿಂದ ಫೋನ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೋಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 (Stock Android 16) ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
|ಫೀಚರ್
|ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್
|ಫೋನ್ ಹೆಸರು
|Lava Smart 4 Pro
|ಬೆಲೆ
|₹10,999
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.75-ಇಂಚು HD+ Notch, 90Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|UNISOC T610
|RAM
|4GB + 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|64GB, 512GB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7,000mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|18W
|ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13 MP
|ಮುಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|5 MP, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆ
|ಗಟ್ಟಿತನ
|MIL-STD-810H ಡ್ರಾಪ್ & ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|Android 16, No Bloatware, No Ads
|ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ
|ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್
|ನೆಟ್ವರ್ಕ್
|4G ಮಾತ್ರ, 5G ಇಲ್ಲ
|ಕಲರ್
|Neelam Blue, Konark Gold
|ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
|Lava ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 4 ಪ್ರೊ' ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
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