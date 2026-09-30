ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 ಪ್ರೊ 5G: 16,699 ರೂ.ಗೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್!
Lava Shark 2 Pro 5G: ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನಿಂದ ಶಾರ್ಕ್ 2 ಪ್ರೊ 5G ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 30, 2026 at 7:47 AM IST
Lava Shark 2 Pro 5G Launched: ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಲಾವಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಶಾರ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Lava Shark 2 Pro 5G ಹೆಸರಿನ ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. Shark 2 4G ಮತ್ತು Shark 2 5G ನಂತರ ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಫೋನ್ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16,699 ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಂದಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಾವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ರೀಟೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್!: ಈ ಫೋನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸರ್ವೀಸ್. ಲಾವಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ 'Free Service At Home' ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ನೀವು ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಫೋನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲಾವಾದ ಬಹುತೇಕ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿವೆ?:
Lava Shark 2 Pro 5G ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್. ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳು (bloatware) ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ 'Vanilla' Android 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆದ Vayu AI ನಲ್ಲಿ ಇದರ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6.75 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ HD+ (720x1600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) LCD ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು Octa-Core Unisoc T8200 ಚಿಪ್ಸೆಟ್. AnTuTu ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 5,00,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲಾವಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, 2K/30fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
6000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು 18W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 6GB ಫಿಸಿಕಲ್ RAM ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ 6GB ವರೆಗೆ RAM ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 12GB RAM ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ Android, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Lava Shark 2 Pro 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
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