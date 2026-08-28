8 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಬಂತು ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋನ್!: ಇದು ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಎನ್4 ಲೈಟ್ ಧಮಾಕ!
Lava Bold N4 Lite India Launch: ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಎನ್4 ಲೈಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : August 28, 2026 at 9:17 AM IST
Lava Bold N4 Lite India launch: ಲಾವಾ ತನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ Bold N4 Lite ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.56-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Unisoc 9863A ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Android 16 Go ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚುಯಲ್ RAM ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 3GB RAM ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಫೋನ್ 8 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು MIL-STD-810H ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. Lava Bold N4 Lite ಅನ್ನು 8,100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
8,099 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಫರ್: Lava Bold N4 Lite ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3GB RAM ಮತ್ತು 32 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 8,099 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಂಚ್ ಬೆಲೆ 7,999 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು Amazon ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ IST ಯಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ಎಂಪೈರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಫೋನ್ ಲಾವಾದ Free Service at Home ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಡೋರ್ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ಟರ್ - ಸೇಲ್ಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹೇಗಿವೆ ಫೀಚರ್ಸ್: Lava Bold N4 Lite 6.56 - ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Unisoc 9863A ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 3GB RAM ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ವರೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 32GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 64GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. Android 16 Go Edition ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು Lava ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್!: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Lava Bold N4 Lite 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ AI ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 10W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋನ್ ಬಾಳಿಕೆಗೆ MIL-STD-810H ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೀಳುವಿಕೆ, ಧೂಳು, ತಾಪಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 8 ಸಾವಿರದ ಫೋನ್ಗೆ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ Bold N2 Lite ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೇನು?: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Lava Bold N2 Lite ಬೆಲೆ 7,399 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು Unisoc 9863A ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ Android 15 Go ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 3GB RAM, 512GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 10W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ AI ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಜೊತೆಗೆ 3.5mm ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. N4 Lite ನಲ್ಲಿ Android 16 Go ಮತ್ತು MIL-STD ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13MP ಯಿಂದ 8MP ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
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