ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಾವಾ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ​: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Lava Blaze Duo 3 Launched: ಲಾವಾ ತನ್ನ ಬ್ಲೇಜ್ ಡ್ಯುಯೊ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಲಾವಾ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಡೆಲ್ (Photo Credit- lava mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 9:54 AM IST

Lava Blaze Duo 3 Launched In India: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಲಾವಾ ತನ್ನ "ಬ್ಲೇಜ್ ಡ್ಯುಯೊ 3" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು AMOLED ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7060, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೋನ್ ಕೇವಲ 7.55mm ದಪ್ಪವಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: "ಲಾವಾ ಬ್ಲೇಜ್ ಡ್ಯುಯೊ 3" ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ.16,999 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ​

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರಗಳು: ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ.1,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ.15,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಲಾವಾ ಬ್ಲೇಜ್ ಡ್ಯುಯೊ 3 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಲಾವಾ ಬ್ಲೇಜ್ ಡ್ಯುಯೊ 3 6.67-ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಫುಲ್​ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸೈನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚ್ ಹೋಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ 1.6-ಇಂಚಿನ AMOLED ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 320x360 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 18Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6nm ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7060 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh ಲಿ-ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. 33 ಗಂಟೆಗಳ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು 615 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ 33W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 95 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. 35 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. 50MP ಸೋನಿ IMX752 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು QVGA ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 30fps ನಲ್ಲಿ 2K ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Lava Blaze Duo 3 Specification
DisplayPrimary: 6.67-inch AMOLED, Full HD+, 120Hz refresh rate
Secondary: 1.6-inch AMOLED, 320×360 pixels, 18Hz refresh rate
ProcessorMediaTek Dimensity 7060 (6nm)
MemoryRAM: 6GB LPDDR5 | Storage: 128GB UFS 3.1
OSAndroid 15 (upgradeable to Android 16)
Software Support: 2 years
Camera SystemRear: Dual camera (50MP Sony IMX752 + QVGA sensor)
Front: 8MP selfie camera
Battery5,000 mAh Li-Polymer
Charging33W fast charging

