ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4

Lava Agni 4 Launched In India: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನಿಮಗಾಗಿ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4 (Photo Credit: Lava Mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 10:33 AM IST

4 Min Read
Lava Agni 4 Launched In India: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಲಾವಾ ಗುರುವಾರ "ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು "ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 3" ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ 120Hz ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್​ ಮೆಟಲ್​ ಫ್ರೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು LPDDR5X RAM ಮತ್ತು UFS 4.0 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4 ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸಹ 8GB RAM + 256GB ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 24,999 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ರೂ. 22,999ಗೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೂನಾರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ.

ಮಾರಾಟದ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​: ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸೈನ್​: ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 1.7mm ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್​ ಬೆಜೆಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್​ ಮೆಟಲ್​ ಫ್ರೇಮ್​ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ AG ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ-ಡ್ರಾಪ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್, ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP64 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ವೆಟ್ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಲಾವಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಒದ್ದೆಯಾದ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೈಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 2,400 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಮತ್ತು 446 PPI (ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿಗೆ) ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 8GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ AnTuTu (v10) ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು 4,300 ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಮಿಮೀ ಹೀಟ್​ ಡಿಸಿವೆಷನ್​ ಏರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ VC ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಹೊಸ "ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4" 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 66W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 19 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು f/1.88 ಅಪರ್ಚರ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (EIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 4K 60fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ "Vayu AI" ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಯ್ಸ್​ ಕಮಾಂಡ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ "ವಾಯು AI" ನ ಭಾಗವಾಗಿ, "AI ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ", "AI ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕ" ನಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಇದು ಜಾತಕಕ್ಕಾಗಿ "AI Horoscope"ವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ"AI Call Summary", "AI Text Assistant" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ "AI Photo Editor", "AI Image Generator" ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು "AI Male and Female Companions" ನಂತಹ ಇತರ AI ಏಜೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಾಯ್ಸ್​, ವಿಜುವಲ್​ ಇಂಟಿಲಿಜೆನ್ಸ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ಕಲ್​ ಟು ಸರ್ಚ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಫೇಸ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಕ್, ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆಂಟಿ-ಪೀಪಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಈ ಫೋನ್ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, USB 3.2 ಟೈಪ್-C, IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

