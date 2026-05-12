ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ರಿವೀಲ್: ಕೇವಲ 15 ಕಾರುಗಳು!
Lamborghini Fenomeno Roadster: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹೊಸ ಫೆನೋಮಿನೊ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : May 12, 2026 at 12:59 PM IST
Lamborghini Fenomeno Roadster: ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ತನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಕಾರು ಫೆನೋಮಿನೊ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ತನ್ನ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಾಲನೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸೂಪರ್ಕಾರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್, ಓಪನ್ ರೂಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಭವ್ಯವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ 15 ಯುನಿಟ್ಗಳು: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಗುಣ ಎಂದರೆ ಅದರ ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ನ ಕೇವಲ 15 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
V12 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷತೆವೇನು?: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಈ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾದ V12 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 1,080 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಅಗಾಧ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಕೇವಲ 2.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 340 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೆನೋಮಿನೊ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, LED DRLಗಳು, ದೊಡ್ಡ 22-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಓಪನ್ ರೂಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬಿಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯೇ?: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಈ ಕಾರಿನ ಕೇವಲ 15 ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟೊಯೋಟಾ!: ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?