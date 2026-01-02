ETV Bharat / technology

ಟೋಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ​ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬೈ-ಬೈ! ಈಗ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ!

NHAI FASTag Rules: ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ Know Your Vehicle (ಕೆವೈವಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು NHAI ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

KNOW YOUR VEHICLE INDIA NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY KYV DISCONTINUED FOR CARS NHAI
ಟೋಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ​ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬೈ-ಬೈ (Photo Credit: X/NHAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
NHAI FASTag Rules: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ತೊಂದರೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು NHAI ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ (ಕಾರು/ಜೀಪ್/ವ್ಯಾನ್ ವರ್ಗ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್) ‘Know Your Vehicle’ (KYV) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

NHAI ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ FASTag ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ KYV ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ FASTag ಗಳಿಗೆ KYV ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಯಮಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಡಿಲವಾದ FASTags, ತಪ್ಪಾದ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ KYV ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರು FASTag ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ KYV ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಏಕೆ?: ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು FASTag ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತವಾಗಿಸಲು NHAIನ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು NHAI ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನ ವಿವರಗಳನ್ನು VAHAN ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ FASTag ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. VAHAN ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿತರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (RC) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ FASTagಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. FASTag ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

