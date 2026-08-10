ಭಾರತಕ್ಕೆ "ಡೈಮಂಡ್ ಕವಚ"! ಕುಷಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ
Sudarshan Chakra Mission: ಕುಷಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ' ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 7:45 AM IST
Sudarshan Chakra Mission: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕುಷಾ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ-ಇಂದ-ಆಕಾಶ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ' ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು - ಪದರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಈ ಮಿಷನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ": ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಕುಷಾ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ-ಇಂದ-ಆಕಾಶ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಪೂರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಒಳನುಗ್ಗುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಲವಾದ ಬಹು-ಪದರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಕುಷಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ - 400ಗೆ ಪೂರಕ: ಕುಷಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ರಷ್ಯಾದ ಎಸ್-400 ಟ್ರಯಂಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಿನ ಪದರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಆಕಾಶ್ನಂತಹ ಅಲ್ಪ-ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಒಳಗಿನ ಪದರದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಶತ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕುಷಾ ಸೀಮಿತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಚೀನಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಧ ವೆಚ್ಚ, ಡಬಲ್ ಪವರ್: ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಕ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಫೋರಂನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಷಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. "ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಕುಷಾ ಅರ್ಧ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಷಾ ಇಲ್ಲದೇ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಅಪೂರ್ಣ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕುಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
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