ಈ ಸೂಪರ್​ ಬೈಕ್​ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ 100 ಮಂದಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್​! ಇದು ಮಾಮುಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

KTM Unveils 1390 Super Duke RR Track: ಕೆಟಿಎಂ 1390 ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಆರ್ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 100 ಯುನಿಟ್​​ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 11:48 AM IST

KTM Unveils 1390 Super Duke RR Track: ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಯಾರಕರಾದ ಕೆಟಿಎಂ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು 2026 ಕೆಟಿಎಂ 1390 ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಆರ್‌ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಈ ಕೆಟಿಎಂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 100 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುನಿಟ್​ಗಳು ಮೇ 2026ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಬಳಸಲಾದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಬೈಕ್​ನ ಎಂಜಿನ್ 1350 ಸಿಸಿ, 75-ಡಿಗ್ರಿ ವಿ-ಟ್ವಿನ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 198 ಬಿಹೆಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 151 ಎನ್‌ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟಿಎಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಅಕ್ರಾಪೋವಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೋಡ್-ಲೀಗಲ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಆರ್‌ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1390 ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಆರ್​ಗಿಂತ 20 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್-ಲೀಗಲ್ ಆರ್​ಆರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 9 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೂಕ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿವರ್ಕ್, ಫೋರ್ಸ್ಡ್​ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮಿರರ್​ನಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರೇಸ್‌ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು MotoGP ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದಂತೆಯೇ WP Pro ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು T-ಡ್ರೈವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರೆಂಬೊ (GP4 MS) ಮಾನೋಬ್ಲಾಕ್ ಫೋರ್-ಪಿಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಿಪ್​ಗಾಗಿ ಮಿಚೆಲಿನ್ ಪವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಿಕ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸವಾರನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್​ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಮುಖ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸವಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿದಾಗ ಬೈಕ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಅಂಡರ್‌ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಿಂಗಲ್​ ರೇಸ್ ಸೀಟ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

KTM 1390 ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಕ್ RR ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ ಬೈಕ್​ ಅಲ್ಲ.. ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಅದ್ಭುತ. FIM ರೇಸ್‌ಟ್ರಾಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರೇಸಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಸಹ ಈ 100 ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: 350 ಸಿಸಿ ರೂಪ ತಾಳಿದ 'ಪಲ್ಸರ್ NS400Z'! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

