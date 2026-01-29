ಕೆಟಿಎಂನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಲಗ್ಗೆ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ
KTM 390 Adventure R Launched: ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 29, 2026 at 1:54 PM IST
KTM 390 Adventure R Launched: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕರಾದ ಕೆಟಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಕೋರ್ ಆಫ್-ರೋಡ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ "ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರೂ. 3.78 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಮಾದರಿಯು ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ "ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.97 ಲಕ್ಷ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹3,77,915. ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹20,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವುಗಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವ್ಹೀಲ್ಗಳಿವೆ. "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಮತ್ತು "390 ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಆರ್" ಎಕ್ಸ್ಫೋರ್ಟ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ನಲ್ಲಿ 200 ಎಂಎಂ/205 ಎಂಎಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 230 ಎಂಎಂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮಿಟಾಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಟ್ರೈಲ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪಕ್ಷಪಾತದ 21/18-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಅಪೊಲೊ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ಲರ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 21/17-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಗೆ 870 mm ಎತ್ತರದ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 272 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್, ಬಾಡಿವರ್ಕ್, ಚಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
KTM 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ R ಎಂಜಿನ್: ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 399cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ, 45hp ಪವರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 39Nm ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ R" ಒಂದೇ ಬಿಳಿ/ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ 14 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಯುಕೆ-ಸ್ಪೆಕ್ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ 176 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ಗಿಂತ 6 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮುಂಭಾಗದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಬೆಲೆ: ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ "ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂ. 3.78 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್" ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೂ. 3.97 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರಣ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಟ್ಯೂಬ್-ಟೈಪ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.