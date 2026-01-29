ETV Bharat / technology

ಕೆಟಿಎಂನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್​ ಲಗ್ಗೆ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ ಹೀಗಿದೆ

KTM 390 Adventure R Launched: ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

KTM 390 ADVENTURE R SPECS KTM 390 ADVENTURE R ENGINE KTM 390 ADVENTURE R FEATURES KTM 390 ADVENTURE R PRICE
ಕೆಟಿಎಂನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್​ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit- KTM India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KTM 390 Adventure R Launched: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕರಾದ ಕೆಟಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋರ್ ಆಫ್-ರೋಡ್-ಫೋಕಸ್ಡ್​ "ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರೂ. 3.78 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಮಾದರಿಯು ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ "ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.97 ಲಕ್ಷ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹3,77,915. ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹20,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವುಗಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ವ್ಹೀಲ್​ಗಳಿವೆ. "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಮತ್ತು "390 ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಆರ್" ಎಕ್ಸ್​ಫೋರ್ಟ್​-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ನಲ್ಲಿ 200 ಎಂಎಂ/205 ಎಂಎಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 230 ಎಂಎಂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮಿಟಾಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಟ್ರೈಲ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪಕ್ಷಪಾತದ 21/18-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಅಪೊಲೊ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ಲರ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 21/17-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್​​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್​" ಗೆ 870 mm ಎತ್ತರದ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 272 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್, ಬಾಡಿವರ್ಕ್, ಚಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ನ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

KTM 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ R ಎಂಜಿನ್: ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 399cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ, 45hp ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ 39Nm ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ R" ಒಂದೇ ಬಿಳಿ/ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಯುಕೆ-ಸ್ಪೆಕ್ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ 176 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ಗಿಂತ 6 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮುಂಭಾಗದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಬೆಲೆ: ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ "ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂ. 3.78 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್" ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೂ. 3.97 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರಣ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್" ಟ್ಯೂಬ್-ಟೈಪ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್"ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಓದಿ: ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರಿಮೈಂಡರ್​ ಅಲರ್ಟ್ ಫೀಚರ್​!

TAGGED:

KTM 390 ADVENTURE R SPECS
KTM 390 ADVENTURE R ENGINE
KTM 390 ADVENTURE R FEATURES
KTM 390 ADVENTURE R PRICE
KTM 390 ADVENTURE R LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.