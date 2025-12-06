ಕೆಟಿಎಂ 390 ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ರೀಕಾಲ್, ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಜಾಜ್
KTM Recalled Over Engine Issue: ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಕೆಲ ಕೆಟಿಎಂ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : December 6, 2025 at 12:18 PM IST
KTM Recalled Over Engine Issue: ಕೆಟಿಎಂ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 2025-2026 ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್, 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಕ್ಸ್, 390 ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಆರ್, ಮತ್ತು 390 ಎಸ್ಎಂಸಿ ಆರ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 2024-2026 ಕೆಟಿಎಂ 390 ಡ್ಯೂಕ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 2025 ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಟಿಎಂ ಪ್ರಕಾರ, ‘ವಿಸ್ತೃತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಟಿಎಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ (ECU) ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ‘ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಗ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋ-ಎಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು KTM ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಕೆಟಿಎಂ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೆಟಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಟಿಎಂ 390 ಮಾಲೀಕರು ಕೆಟಿಎಂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ "ಸರ್ವೀಸ್" ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
‘ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಜಾಜ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
