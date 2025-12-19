ETV Bharat / technology

ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್​ನ​ ಹೊಸ ರೂಪ ಲಗ್ಗೆ​!

KTM 160 Duke Launched: ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್​ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈಗ 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್​ನ​ ಹೊಸ ರೂಪ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit: KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read
KTM 160 Duke Launched in India: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಟಿಎಂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್‌ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್​ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ವಿವರಗಳು: ಹೊಸ KTM 160 ಡ್ಯೂಕ್ TFT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹178,536 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ). ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ₹170,545 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಸವಾರರು ಈಗ ಸುಮಾರು ₹8,000 ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿನ 5-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು Gen-3 KTM 390 ಡ್ಯೂಕ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್​ ಗ್ಲಾಸ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸವಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. KTM 160 ಡ್ಯೂಕ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅನ್ನು KTM ಮೈ ರೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಒಳಬರುವ ಕಾಲ್ಸ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಸಂಚಾರವಾಗಿರಲಿ ಈ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸುಲಭ ಕಂಟ್ರೋಲ್​: ಕೆಟಿಎಂ ಈ ಹೊಸ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 4-ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಸವಾರರು ಮೆನುಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ: ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೂಪಾಂತರವು ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್ ಅನ್ನು ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮೋಜಿನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

