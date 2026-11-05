ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಬ್ಜಿ ಅಬ್ಬರ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಲೈಟ್ವೇಟ್ 'BGMI Air'!
BGMI Air India Launch Date Confirmed: ಬಿಜಿಎಂಐ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ‘ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್’ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 8:06 AM IST
BGMI Air India Launch Date Confirmed: ಭಾರತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (BGMI) ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೇಮರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ‘ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್’ (BGMI Air) ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಮಿಲಿಯನ್ (1.4 ಕೋಟಿ) ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಟಿದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ: ಗೇಮ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಆಯ್ದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ‘ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಟೆಸ್ಟ್’ (Closed Beta Test) 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರ ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗೇಮ್ನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಬೀಟಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬೀಟಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತ ಆಟಗಾರರು ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ (@bgmiair) ಅಥವಾ ಬಿಜಿಎಂಐನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದ (@battlegroundsmobilein_official) ಬಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾವೇ ಏಕೆ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಜಿಎಂಐನ ಅಧಿಕೃತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಟಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಜ್ ಕೇವಲ 1GB ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಮೂಲ ಬಿಜಿಎಂಐ ಗೇಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜಿಎಂಐ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲೇ' (Cross-play) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ (Progression) ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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