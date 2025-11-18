20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 18, 2025 at 11:07 AM IST
Komaki MX16 Pro Electric Bike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಮಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು.
ಓಲಾ ಮತ್ತು ಅಥರ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಕೊಮಕಿ. ಇದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದೆ.
ಈಗ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಲುಕ್ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್, ವೈಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,69,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಿಡ್ - ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾದರಿಯು ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ - ಟೋನ್ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದು ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 5 kW BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು 4.5 kWh ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಬೈಕ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 160 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 220 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 700 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದೂರ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 15-20 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸರ್ ಶೈಲಿಯ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 5 kW BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ 6.7 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಆಟೋ-ರಿಪೇರಿ ಸ್ವಿಚ್, ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
