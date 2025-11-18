ETV Bharat / technology

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಬೈಕ್​ ಬೆಲೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿದೆ.

KOMAKI MX16 PRO PRICE KOMAKI MX16 PRO LAUNCHED IN INDIA KOMAKI MX16 PRO RANGE KOMAKI MX16 PRO FEATURES
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ (Photo Credit: Komaki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Komaki MX16 Pro Electric Bike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಮಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು.

ಓಲಾ ಮತ್ತು ಅಥರ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಕೊಮಕಿ. ಇದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದೆ.

KOMAKI MX16 PRO PRICE KOMAKI MX16 PRO LAUNCHED IN INDIA KOMAKI MX16 PRO RANGE KOMAKI MX16 PRO FEATURES
ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ (Photo Credit: Komaki)

ಈಗ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಲುಕ್​ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್​, ವೈಡ್​ ಸೀಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,69,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಿಡ್ ​- ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕ್ರೂಸರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾದರಿಯು ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ - ಟೋನ್ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​. ಇದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 5 kW BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು 4.5 kWh ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಬೈಕ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 160 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 220 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 700 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಮಕಿ MX16 ಪ್ರೊನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದೂರ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 15-20 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸರ್ ಶೈಲಿಯ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 5 kW BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ 6.7 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರೀಜನರೇಟಿವ್​ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಆಟೋ-ರಿಪೇರಿ ಸ್ವಿಚ್, ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಓದಿ: ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ನ ಫಸ್ಟ್​ ಟ್ರೈ -ಫೋಲ್ಡ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​!; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

KOMAKI MX16 PRO PRICE
KOMAKI MX16 PRO LAUNCHED IN INDIA
KOMAKI MX16 PRO RANGE
KOMAKI MX16 PRO FEATURES
KOMAKI MX16 PRO ELECTRIC BIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲ‌ ಕಂಡುಕೊಂಡ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

Analysis| ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ತಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ, ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪ; 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿಐಇಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.