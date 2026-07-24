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ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Kia Syros Ev Launched In India: ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಇವಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ (Photo Credit- Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 1:53 PM IST

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Kia Syros Ev Launched In India: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸೈರೋಸ್ (ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 42kWh ರೂಪಾಂತರವು ₹13.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ 51.4kWh ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ₹16.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಎಕ್ಸ್-ಲೈನ್ ಇಆರ್ ಬೆಲೆ ₹19.99 ಲಕ್ಷ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನದ ವಿತರಣೆಗಳು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಸಿಇ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕಿಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಇವಿ -ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್​ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಗರ್ ಫೇಸ್', ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, 'ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್' ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, 'ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಪ್' ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು, ಏರೋ - ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಿಯಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಬಣ್ಣವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು:

ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆಗಳು (ಎಕ್ಸ್​-ಶೋರೂಂ)
HTK (42kWh)ರೂ. 13.49 ಲಕ್ಷ
HTK+ (42kWh)ರೂ. 14.99 ಲಕ್ಷ
HTX (42kWh)ರೂ. 15.99 ಲಕ್ಷ
HTK+ ER (51.4kWh)ರೂ. 16.99 ಲಕ್ಷ
HTX ERರೂ. 17.99 ಲಕ್ಷ
HTX+ ERರೂ. 19.49 ಲಕ್ಷ
X-Line ERರೂ. 19.99 ಲಕ್ಷ

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈರೋಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಿಯಾ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ 30-ಇಂಚಿನ 'ಟ್ರಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಚಾಲಿತ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 16-ಲೀಟರ್ 'ಫ್ರಂಕ್' (ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ರಂಕ್) ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 42kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 443 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ 51.4kWh ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 526 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 500 ಕಿಮೀ ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈರೋಸ್ EV ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ: ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೈರೋಸ್ EV ಕೇವಲ 8.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 39 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 16 ಆಟೋನಮಸ್​ ಚಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್-ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್, ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು, ಇಎಸ್‌ಸಿ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಆಟೋ-ಹೋಲ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಐಎಸ್‌ಒಫಿಕ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಿಯಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಕಿಯಾ ನೀಡುವ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 15-ವರ್ಷ/ಅನ್​​ಲಿಮಿಟೆಡ್​-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 80% ವರೆಗೆ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಖಚಿತ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ-ಚಾರ್ಜ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

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