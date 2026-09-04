ಕಿಯಾ ಸೊರೆಂಟೊ ಲಾಂಚ್: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್!
Kia Sorento Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಿಯಾ ಸೊರೆಂಟೊ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 2:30 PM IST
Kia Sorento Launched: ಕಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೊರೆಂಟೊ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು 27.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ SUV ಸೆಲ್ಟೋಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ICE SUV ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್, ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೇರಾನ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. HTE, HTK ಮತ್ತು HTX ಮೂರು ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 6 ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ಆಯಾಮ, ಡಿಸೈನ್ - ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು: ಕಿಯಾ ಸೊರೆಂಟೊ 4,815mm ಉದ್ದ, 1,900mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,785mm ಎತ್ತರ, 2,815mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ (ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ). ನೇರ ನಿಲುವು, ಲಂಬವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು DRL ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಟೈಗರ್ - ನೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. SUV 18 - ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಲಂಬವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ SUV ಗಾಗಿ 8 ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಕ್-ಲೆಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್: ಎಸ್ಯುವಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ನೇತೃತ್ವದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದು 12.3-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆ 4-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಕಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ CCNC ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಿಯಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2.0, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್-AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಇದು 6 ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಫೀಚರ್ ಲಿಸ್ಟ್ - ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟು, Bose ಸೌಂಡ್: ಸಲಕರಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟ್ಗಳು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ಸೀಟ್ಗಳು, 10-ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೀಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು - ವೇ ಪವರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು 12-ಸ್ಪೀಕರ್ Bose ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು - ಸಾಲಿನ ಲೇಔಟ್ ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ISOFIX ಮೌಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ - 10 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, Level 2+ ADAS: ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಏಳು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು 26-ಫೀಚರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೈಯರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹತ್ತು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು 28 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ Level 2+ ADAS ಅನ್ನು 30-ಫೀಚರ್ ಸೂಟ್, ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್-ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ರಿಮೋಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಳಗಿನ ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಮಿರರ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ - ಕೊಲಿಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ SUV ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೈನ್ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ + AWD: Sorento ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ -ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿ 1.6-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ 180 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 65 hp ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಔಟ್ಪುಟ್ 238 hp ಆಗಿದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೈನ್ 265 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಜೊತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ 2.2-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ 193 hp ಮತ್ತು 442 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋವರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಜೊತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈಯರ್ HTX ಗ್ರೇಡ್ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
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