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ಎರಡು ಹೊಸ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ: ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​, 28 ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಲಿಂಗ್​

Kia Seltos New Variants Launched: ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳೇನು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಎರಡು ಹೊಸ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ (Photo Credit: Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 9:20 AM IST

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Kia Seltos New Variants Launched: ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್​ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಸ್​ಯುವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರೀದಿದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಿಯಾದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ GTX (O) ಮತ್ತು X-ಲೈನ್ (O) ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈಗ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ₹21.56 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ADAS F+ ಸೂಟ್. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 28 ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೈವರ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿಯಾ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX, HTX (A), GTX, X-Line, GTX (A), ಮತ್ತು X-Line (A) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳಾದ GTX (O) ಮತ್ತು X-Line (O) ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಈಗ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು AQI ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಮಾಂಡ್​ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಂತರ್​ನಿರ್ಮಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ GTX (O) ಮತ್ತು X-ಲೈನ್ (O) ರೂಪಾಂತರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ADAS F+ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಸೂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೊಲಿಜಿನ್​ ಅವೈಡೆನ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟ್​ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್​ಕಮಿಂಗ್​ ಅಸಿಸ್ಟ್​, ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಇವೇಸಿವ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೈವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 28 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಸ್​ಯುವಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚೂರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (115 ಹೆಚ್‌ಪಿ), 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ (116 ಹೆಚ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (160 ಎಚ್‌ಪಿ). ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸಿವಿಟಿ, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಾಗಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಐಎಂಟಿ, 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸಿಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

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